Факты ICTV – Выпуск 21:10 (22.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ЕБРР верит в потенциал Украины и готовит новые проекты. Об инвестициях и войну президент Зеленский говорил в Давосе; цена электроэнергии для украинских предприятий растет – поэтому товары дорожают, а производство терпит убытки, власти призывают НКРЭ вмешаться.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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