Факты ICTV – Выпуск 21:10 (22.02.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: адвокат сообщил, что с ранеными моряки, которые сейчас в русском плену; мосты вокруг Франковска – в критическом состоянии. Жители боятся, чтобы не случилось трагедии; Европа стирает кулечки и ходит с матерчатыми сумками. Как там спасают окружающую среду – в материале из Брюсселя.

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