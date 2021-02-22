Факты ICTV — Выпуск 21:10 (22.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украину должны привезти первую вакцину от коронавируса; АЗС под окнами домов — почему нелегальные заправки до сих пор работают; Украина изобрела уникальный способ производства титанового сплава; трагические новости с передовой; президент объяснил, когда поступят деньги от МВФ.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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