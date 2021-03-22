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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (22.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: смерть ребенка от незакрепленной на дороге крышки люка; в британском городе Бристоль накануне состоялась акция протеста против расширения полномочий полиции; в Украине полиция задержала житомирского водителя, который сначала бежал от правоохранителей, а потом неудачно подорвал гранату; Зеленский встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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