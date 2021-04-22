Факты ICTV — Выпуск 21:10 (22.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: количество новых больных коронавирусом в Украине увеличивается, а как дела с вакцинацией; Россия якобы отводит свои войска от наших границ, но стоит ли расслабляться; нападение неадекватного мужчины в супермаркет, в Мариуполе неизвестный ворвался в магазин и топором крушил все вокруг.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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