Факты ICTV – Выпуск 21:10 (22.05.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.05.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: состоялось последнее заседание правительства со старым премьер-министром; как долго продлится ужасная непогода, что крушит все на Западной Украине; парламентарии не поддержали намерения президента Зеленского изменить избирательное законодательство.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45

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