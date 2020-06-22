Факты ICTV — Выпуск 21:10 (22.06.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Киевскаяи Винницкая регионы присоединились к списку, где можно смягчить ограничения; взрыв в столичной многоэтажке, трое погибших, судьба двоих неизвестна, версии следствия и хронология чрезвычайного происшествия в специальном репортаже; нетронутая природа, дельфины и вода цвета бирюзы, Факты побывали на острове Джарылгач, авиарейс Киев-Херсон МАУ уже открыли.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2020-06-22
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