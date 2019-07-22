Факты ICTV – Выпуск 21:10 (22.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вертолеты с полицией на ОИК и другие скандалы в регионах; впервые в истории Украины в парламенте будет монобольшинство; как мир реагирует на наши выборы; афера Мандров-шмандов, в Запорожье турфирма обманула туристов на полмиллиона гривен.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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