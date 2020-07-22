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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (22.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: человек с манией величия, полиция рассказала больше про луцкого террориста; в Украине продлят адаптивный карантин до 31 августа; на беду матери-одиночки из Харькова отреагировали люди со всей Украины; в Киеве огромные кладбища незаконных МАФов. Но пока одних демонтируют, другие незаконно торгуют под КГГА.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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