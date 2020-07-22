Факты ICTV — Выпуск 21:10 (22.07.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: человек с манией величия, полиция рассказала больше про луцкого террориста; в Украине продлят адаптивный карантин до 31 августа; на беду матери-одиночки из Харькова отреагировали люди со всей Украины; в Киеве огромные кладбища незаконных МАФов. Но пока одних демонтируют, другие незаконно торгуют под КГГА.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2020-07-22
Теги: Факты 21.10, Факты ICTV