Факты ICTV — Выпуск 21:10 (22.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Северный поток-2 достроят, но США и Германия защитят интересы Украины. Однако остановит ли Россию эта декларация; непогода снова бушует в Украине; 10 лет после кровавого теракта в Норвегии. Пока убийца Брейвик сидит в тюрьме, в Европе увеличивается армия его поклонников.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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