Факты ICTV — Выпуск 21:10 (22.09.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: нападение на помощника Президента Зеленского; правительство поддержало идею Минздрава и обяжет вакцинироваться учителей и чиновников; Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла заявление, в котором признала нелегитимными парламентские выборы в России; украинские хирурги сделали две уникальные операции.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2021-09-22
Теги: Факты 21.10, Факты ICTV