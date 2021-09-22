Факты ICTV — Выпуск 21:10 (22.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: нападение на помощника Президента Зеленского; правительство поддержало идею Минздрава и обяжет вакцинироваться учителей и чиновников; Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла заявление, в котором признала нелегитимными парламентские выборы в России; украинские хирурги сделали две уникальные операции.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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