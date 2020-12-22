Факты ICTV — Выпуск 21:10 (22.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Covid-19 распространяется по миру. Украина усовершенствует тесты, чтобы различать мутировавший вирус; в США активно продолжается вакцинация против Covid-19 -теперь еще и препаратом от Модерны; культуре, туризму и креативной отрасли облегчили жизнь. Президент подписал закон об уменьшении налогов; в Украине уже в мае заработает современное хранилище для использованного ядерного топлива. Все эти годы мы возили его в Россию.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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