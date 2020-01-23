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Факты ICTV – Выпуск 21:10 (23.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Израиль из-за выступления Путина не поехали президенты ряда стран. Как продолжались памятные мероприятия Холокоста; россияне хотят отсудить у завода Артем 3 млн долларов. Украинское законодательство запрещает их отдавать, а вот европейское может заставить; в Борисполе усиленные меры через коронавирус; в Днепре Mercedes влетел в толпу людей; в Украине наконец посчитали граждан.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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