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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (23.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: по состоянию на 23 марта в Украине 73 подтвержденных случая коронавируса в 9 областях, в Киеве плюс 4 новых случая, МЗ ратует за чрезвычайное положение; Зеленский рассказал о международной помощи в борьбе с коронавирусом, поблагодарил врачей и бойцов и предупредил спекулянтов, которые наживаются на беде; в Украине ощутимо дорожают продукты — овощи и фрукты могут подняться в цене вдвое, в торговых сетях объясняют: логистика товара значительно усложнилась из-за карантина.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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