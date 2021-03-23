Факты ICTV — Выпуск 21:10 (23.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: британский штамм коронавируса привел к третей жесточайшей волне пандемии; полиция согласовала подозрения нескольким участникам беспорядков под Офисом Президента, а Влада Сорда суд отправил под круглосуточный домашний арест; вторая массовая стрельба за неделю в США; Карпаты несколько дней подряд засыпает снегом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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