Факты ICTV – Выпуск 21:10 (23.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ЦИК заминировали; новая Рада устанавливает рекорды, больше всего новых депутатов, женщин и однопартийная большинство; реакция США на украинские выборы; Зеленский заслушал отчет силовиков по делу Шеремета и обещает скоро назвать заказчиков; в Харькове пьяный водитель заснул за рулем на светофоре; Европу накрыла вторая волна безумной жары.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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