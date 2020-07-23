Факты ICTV — Выпуск 21:10 (23.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: полтавский террорист отпустил заложника и убежал в лесополосу; суд избрал меру пресечения луцком террористу. Свой поступок Кривош назвал перфомансом; ТКГ договорилась об очередном перемирие на передовой; какая польза украинским производителям от закона о локализации; на женском конгрессе обсуждают увеличение количества женщин в местной власти.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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