Факты ICTV — Выпуск 21:10 (23.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украину прибыл самолет с эвакуированными людьми из Афганистана; депутаты приняли президентский закон о деолигархизации; вся Украина в желтой карантинной зоне; на Тернопольщине людей напугало землетрясение; вулкан на Канарском острове Ла Пальма продолжает выбрасывать черный дым.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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