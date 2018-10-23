Факты ICTV – Выпуск 21:10 (23.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 18 автомобилей раздавил подъемный кран, у которого отказали тормоза. Кто возместит людям убытки; цена на газ больше не будет расти. Но она и сейчас немалая. Мы собрали советы, как сохранить тепло и деньги; из-за аварии на газо-распределительном пункте в воздух чуть не взлетели дома вместе с людьми. Кто ответит за халатность.

Опубликовано Октябрь, 23 в 22:02



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