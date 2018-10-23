Факты / Видео / Факты. Выпуски / Факты ICTV - Выпуск 21:10 (23.10.2018)/

Факты ICTV – Выпуск 21:10 (23.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 18 автомобилей раздавил подъемный кран, у которого отказали тормоза. Кто возместит людям убытки; цена на газ больше не будет расти. Но она и сейчас немалая. Мы собрали советы, как сохранить тепло и деньги; из-за аварии на газо-распределительном пункте в воздух чуть не взлетели дома вместе с людьми. Кто ответит за халатность.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV – Выпуск 18:45 (23.10.2018)
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (23.10.2018)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (23.2018)
Факты ICTV. Спорт (23.10.2018)
Факты ICTV – Выпуск 8:45 (23.10.2018)
Факты ICTV – Выпуск 7:45 (23.10.2018)
Факты ICTV – Выпуск 7:15 (23.10.2018)
Факты ICTV – Выпуск 6:45 (23.10.2018)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка