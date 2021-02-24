Факты ICTV — Выпуск 21:10 (24.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: начало вакцинации в Украине — как продолжаются прививки и есть ли побочные действия; ВСУ передали модернизированные танки Т-72; на передовой российский наемник напал на нашего военного; харьковские власти уже третий раз пытается вернуть название проспекта маршала Жукова; Путин ужесточил наказание для участников протестов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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