Факты ICTV — Выпуск 21:10 (24.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: хроники больного коронавирусом. От скорой до будней в стационаре; без аппаратов искусственной вентиляции легких коронавирус не одолеть. Достаточно ли их у нас; главные соревнования планеты — Олимпийские игры переносят на следующий год; халатность и полная безответственность. Как встречают украинцев, летящих из пораженной вирусом Европы.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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