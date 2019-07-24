Факты ICTV – Выпуск 21:10 (24.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ЦИК считает голоса, а в некоторых ОИК – митинги; правительство готовится освободить кабинеты, но не прекращает работать; новый премьер Британии уже утвержден королевой; секретарь СНБО Данилюк уже имеет стратегию работы нового правительства.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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