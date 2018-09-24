Факты ICTV – Выпуск 21:10 (24.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: старт нового сериала Папаньки от дизель-студио; в Одессу отправилась усиленная группа правоохранителей; сегодня позиции украинских военных восемь раз попали под обстрел.

Опубликовано Сентябрь, 24 в 22:00



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