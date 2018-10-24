Факты ICTV – Выпуск 21:10 (24.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: травля ребенка в школе родителями и учителями. А все потому, что мама девочки не согласилась платить деньги в фонд класса; как получить субсидию на коммуналку. И кому помощь от государства не светит; возмутительное поведение российских болельщиков вызвала трагедию в Римском метрополитене.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-24
Теги: Факты 21.10, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.