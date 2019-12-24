Факты ICTV – Выпуск 21:10 (24.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Апелляционный суд оставил Юлию Кузьменко под арестом; после скандала Минобороны и Укроборонпрома наконец удалось восстановить производство БТРов; топливо на заправках резко подешевело; Рождество по западному обряду, как его празднуют в Украине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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