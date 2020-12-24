Факты ICTV — Выпуск 21:10 (24.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: локдаун в Украине не отсрочат, но ресторанам в новогоднюю ночь сделали смягчение; план Швеции по коллективному иммунитету не сработал. Граждане критикуют правительство за большое количество смертей; вместо лопастей для вертолетов за миллион долларов — в Украине будут собственные — значительно дешевле. Мотор Сич испытал новинку.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.