Факты ICTV — Выпуск 21:10 (25.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля. Кабмин продлил карантинные мероприятия в стране; чрезвычайная ситуация — это не чрезвычайное положение. В чем отличие; коронавирус. Какие симптомы должны вас насторожить? И алгоритм действий, если вы заподозрили у себя инфекцию; жесткие ограничения и высокие штрафы. Европа пытается остановить распространение Covid-19.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV по 18:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.