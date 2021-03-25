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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (25.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: китайская вакцина против коронавируса прибыла в Украину; ежедневно растет количество новых больных и умерших; коронавирус и вакцинация в мире; День Воли в Беларуси; что популярное у покупателей на карантине и что дорожает постоянно; первую картину от человеко-подобного работа Софии продали почти $700 тыс.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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