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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (25.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: после издевательств и изнасилований над женщиной в Кагарлыке расформировали отделение полиции; в Украине за сутки меньше инфицированных. Но вспышки Covid продолжаются в отдельных местах; правительство планирует повысить цену на электроэнергию для населения в выгоду монополисту; скандал в Харькове. В областной инфекционной больнице катастрофическая ситуация — нет лекарств и не хватает медиков.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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