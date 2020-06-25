Факты ICTV — Выпуск 21:10 (25.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинцы теряют бдительность, легкомысленны и шутят с коронавирусом, а он набирает силу, в Украине более тысячи смертей от Covid-19, почти половина из них пациенты за 50; Прикарпатье приняло на себя наибольший удар стихии, разрушено 190 км дорог; мир ослабляет карантин, но уже 30 стран возвращаются к жестким ограничениям из-за повторных вспышок.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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