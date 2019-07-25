Факты ICTV – Выпуск 21:10 (25.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинские силовики задержали российский танкер, который участвовал в захвате наших моряков в Керченском проливе; в Европе безумная жара, в четырех странах установлено температурные рекорды; змеи кусают украинцев, есть ли в больницах противоядие и где сейчас больше всего пресмыкающихся; на передовую прибыл очередной гумконвой из России.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.