Факты ICTV — Выпуск 21:10 (25.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: правительство планирует продлить карантин до 1 ноября. Как будут работать школы; депутаты поддержали инициативу президента и повысили минимальную зарплату; в Золотоноше транспортный коллапс. Сгорел почти весь автопарк; Дональда Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты от республиканцев.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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