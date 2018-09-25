Факты ICTV – Выпуск 21:10 (25.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина усиливает свое военное присутствие в Азовском море; 73-я Генассамблея ООН в Нью-Йорке; продать квартиру с жителями и без ведома владельцев – новая схема махинаций с недвижимостью.

Опубликовано Сентябрь, 25 в 21:50



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