Факты ICTV – Выпуск 21:10 (25.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские корабли в Азовском море. Что задумал Путин? Ждать ли вторжения из Азова; Олег Сенцов – обладатель премии Сахарова. Возможно это поможет вызволить его из российской тюрьмы; почему Украина продает металлолом за границу. И это при том, что наши предприятия страдают от его недостатка.

Опубликовано Октябрь, 25 в 22:09



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