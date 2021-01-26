Факты ICTV — Выпуск 21:10 (26.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине объявлено первый уровень опасности из-за непогоды. Чего ждать; массовая вакцинация. Пока весь мир проводит прививки, Украина до сих пор ждет сыворотки; кто учит наших детей? Преподавательница педагогического университета назвала Украину американской колонией.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.