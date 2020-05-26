Факты ICTV — Выпуск 21:10 (26.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: cуд выбрал меры полицейским, которые пытали и насиловали женщину в Кагарлыке; в США, несмотря на бешеное количество инфицированных и смертей, люди массово вышли на пляжи; май в Украине рекордно холодный и дождливый; человек на видео может быть подделкой. В мире участились скандалы из-за новейшей технологии, которая в совершенстве меняет лицо и голос.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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