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Андрій Майдан |

Факты ICTV — Выпуск 21:10 (26.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже 14 стран Европы открыли свои границы для украинцев; семь военных ранены на передовой; страны Европы оправляются от разрушительных наводнений; в Украину придет циклон, который приведет к небольшим дождям на западе; новые камеры автоматической видеофиксации запустят на дорогах Харькова и Кропивницкого.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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