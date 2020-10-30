Факты ICTV — Выпуск 21:10 (26.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: рекордно низкая явка, укрепление пророссийских сил, возвращение действующих мэров и скромные успехи правящей Слуги народа — украинцы избрали местные власти; в Украине почти 5,5 тыс. инфицированных, во Франции — 52 тыс; украинским селам могут помочь кооперативы, успешный пример — проект из села в городе в винницких Великая Косница.

Смотрите также выпуск Фактов за 26 октября.

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