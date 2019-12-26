Факты ICTV – Выпуск 21:10 (26.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: харьковский суд срочно принимает приговоры трем террористам, чтобы отдать России по обмену; тысячи брошенных автомобилей, как действуют с ними в Эстонии; ветряная станция с искусственным интеллектом на далеком острове у Шотландии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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