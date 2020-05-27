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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (27.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российская оккупационная армия обстреляла участок, с которого украинские военные отошли в рамках разведения сил; в Житомире суд начал слушать свидетелей резонансной аварии, где погибли девять человек и еще 16 пострадали; в Украине положительная динамика с коронавирусом, на Буковине уже есть свободные койки в больницах, а Киев готовится открывать торговые центры.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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