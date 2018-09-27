Факты ICTV – Выпуск 21:10 (27.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новые нормы парковки машин: водители на них не отреагировали, полиция тоже – безразлична; в Кропивницком планируют открыть завод по производству дронов; субсидии – сколько и кому будут возвращать деньги за сохраненные газ или свет.

Опубликовано Сентябрь, 27 в 21:52



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