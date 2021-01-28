Факты ICTV — Выпуск 21:10 (28.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: бывший вице-президент США Майк Пенс за годы при власти не заработал себе на роскошную жизнь; ехала домой, зато оказалась на больничной койке. В Днепропетровской области водитель маршрутки переехал ногу пассажирке; гнилая картошка и заплесневелая курятина. Такими продуктами кормят детей в школе на Харьковщине; красный уровень опасности. Какую погоду ожидать в Украине завтра.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.