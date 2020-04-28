Факты ICTV — Выпуск 21:10 (28.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вспышки коронавируса фиксируют по всей Украине; ученые подсчитали когда в Украине закончится эпидемия коронавируса; на оккупированных территориях Донбасса после громких празднований Пасхи — вспышка коронавируса.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45

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