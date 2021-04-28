Факты ICTV — Выпуск 21:10 (28.04.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент и руководители церквей договорились, как действовать на Пасху чтобы сдержать распространение коронавируса; на передовой увеличилось количество российских снайперов, и враг активно обустраивает новые позиции; Кабмин уволил главу Нафтогаза Андрея Коболева; Верховная Рада приняла закон о земельной децентрализации.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2021-04-28
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