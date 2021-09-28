Факты ICTV — Выпуск 21:10 (28.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже через неделю Украина может оказаться на осеннем пике эпидемии коронавируса; Байден собственным примером показывает, как защитить себя от Covid-19; 15 стран, среди которых 11 членов НАТО. На Львовщине продолжаются масштабные военные учения; индустриальные парки — это инвестиции, развитие промышленности и вообще лекарство для украинской экономики.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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