Факты ICTV — Выпуск 21:10 (29.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Черновцах 100-летняя женщина победила коронавирус. А в Израиле обнаружили новый штамм Covid, он менее агрессивен чем британский и податливый к вакцине; счастливый понедельник в Британии. Официальный конец национального локдауна, который продолжается еще с 5 января. И все благодаря вакцинации; сколько будет стоить газ в апреле, и прогнозы относительно его подорожания.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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