Факты ICTV — Выпуск 21:10 (29.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус в Украине атакует общежития; украинская власть готова говорить с Европой об отправке наших заробитчан на сезонные работы; под кабмином протестовали предприниматели против избирательности ограничений.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45

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