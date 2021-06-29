Факты ICTV — Выпуск 21:10 (29.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ВР приняла законопроект о создании мощной системы территориальной обороны и ряд других важных законов; погодные капризы продолжаются. Киев и Запорожье накрыли ливни с мощным ветром и даже градом. А в США сейчас небывалая жара; футбольное настроение во включении из Глазго. Как украинские футболисты готовятся к решающему поединку со шведами.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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