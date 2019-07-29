Факты ICTV – Выпуск 21:10 (29.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: обучение быстрыми темпами. Возможно ли за несколько дней наверстать отсутствие образования и опыта; напали на полицейских! Именно с такой формулировкой в Москве открыли дела против тех, кто вышел на акцию протеста; флешмоб в откровенной одежде. Женщины возмутились сравнением с проститутками и решили одеваться еще откровеннее.

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