Факты ICTV — Выпуск 21:10 (29.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: молодая женщина умерла от пневмонии после двух месяцев лечения. На рентген медики отправили ее только за несколько дней до смерти, когда уже было слишком поздно; Лукашенко экстренно собрал совет нацбезопасности. Все из-за российских боевиков, задержанных в Беларуси; отмена бэби-боксов, повышение минимальной заработной платы и поддержка местных производителей.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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